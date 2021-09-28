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أزمات الطاقة تضرب بريطانيا والصين وأسعار النفط تقفز

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طاقة

أزمات الطاقة تضرب بريطانيا والصين وأسعار النفط تقفز

ارتفع سعر خام برنت فوق 80 دولارا للبرميل

دبي - العربية.نت

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تواصلت أزمة الوقود في بريطانيا، وسط بحث الحكومة عن حلول غير تقليدية لعلاج الأزمة، منها فتح باب التأشيرات المؤقتة لاستقطاب سائقي شاحنات من الخارج، فيما يتأهب سائقي الصهاريج العسكرية للمساعدة في توصيل الوقود إذا لزم الأمر.

جاء ذلك بعد أن تفاقمت أزمة نقص الوقود خلال عطلة نهاية الأسبوع وسط شراء بدافع الذعر من قبل المستهلكين.

فيما أشارت بعض الشركات إلى أنها تواجه صعوبات في التوصيل تؤثر على إمدادات المواد الغذائية في متاجر السوبرماركت، جراء تداعيات كورونا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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أيضاً، أعلنت المزيد من الشركات في الصين عن تأثر عملياتها بالقيود على الطاقة حيث امتدت أزمة الطاقة إلى نحو 20 مقاطعة صينية تمثل نحو 66% من الناتج المحلي الإجمالي للصين.

فيما ارتفع سعر خام برنت فوق 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أكتوبر 2018 وسط مخاوف حيال المعروض في الأسواق مع تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كورونا.

فيما ارتفع خام غرب تكساس إلى 75 دولارا للبرميل ليصل إلى أعلى مستوياته منذ يوليو.

وارتفعت واردات الهند من النفط إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر في أغسطس وسط تخزين المصافي للخام تهيأ لارتفاع الطلب. كما تشهد أسعار الغاز قفزات كبيرة حاليا.

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