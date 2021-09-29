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العراق وتركيا يعتزمان إعادة تأهيل خط لأنابيب النفط

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خط أنابيب للطاقة
خط أنابيب نفطية (الصورة تعبيرية)
النفط

العراق وتركيا يعتزمان إعادة تأهيل خط لأنابيب النفط

يستخدم لنقل الخام العراقي إلى مرفأ تصدير تركي على البحر المتوسط

دبي - العربية.نت

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قالت وزارة النفط العراقية يوم الأربعاء، إن العراق وتركيا يعتزمان إعادة تأهيل خط أنابيب يستخدم لنقل الخام العراقي إلى مرفأ تصدير تركي على البحر المتوسط قبل أن يتعرض لأضرار خلال الحرب مع تنظيم داعش الإرهابي، بحسب "رويترز".

وتوقف العراق عن شحن النفط عبر خط أنابيب كركوك-جيهان في 2014 بعد أن اجتاح مقاتلو داعش المنطقة. واستعادت قوات عراقية تدعمها الولايات المتحدة في 2017 السيطرة على المنطقة.

من جانب آخر، كان وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، كشف الشهر الحالي أن تكلفة الغاز المتوقع إنتاجه في مشروع توتال الجديد تشكل 20% فقط من تكلفة الغاز المستورد من إيران.

وقال إن العراق يستورد الغاز من إيران بسعر 8 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، فيما ستكون تكلفة الغاز المنتج من المشروع الجديد ما بين 2 و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

بدورها رحبت مجموعة "توتال-إينيرجيز" الفرنسية بـ"عودتها من الباب العريض" إلى العراق باستثمارات تقدر بنحو عشرة مليارات دولار، غداة توقيع عقد قدرت الحكومة العراقية قيمته بـ27 مليار دولار، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

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