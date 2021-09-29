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النفط يتراجع عن مكاسبه القوية مع ارتفاع المخزونات الأميركية وحذر الأسواق

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منصة نفط بحرية
منصة نفط بحرية
أسعار النفط

النفط يتراجع عن مكاسبه القوية مع ارتفاع المخزونات الأميركية وحذر الأسواق

برنت هبط دون 78 دولاراً

دبي - العربية.نت

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انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن أشار تقرير إلى زيادة في المخزونات الأميركية وتراجع المستثمرين عن الأصول ذات المخاطر العالية بسبب مخاوف من احتمال تخلف الولايات المتحدة عن السداد.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.5% إلى 74 دولاراً، عاكساً مكاسب يوم أمس الثلاثاء، فيما يتداول برنت على انخفاض بالنسبة ذاتها دون 78 دولاراً.

توسعت مخزونات الخام الأميركية بأكثر من 4 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لمعهد البترول الأميركي الممول من القطاع. وستكون هذه أول زيادة في المخزونات على مستوى البلاد في ثمانية أسابيع إذا أكدتها بيانات حكومية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

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وارتفع النفط في الفترة الأخيرة مدعومًا بعلامات تدل على أن السوق العالمية تضيق، حيث انتعش الطلب من الوباء، وسط مكاسب قوية أيضاً للغاز الطبيعي. ورفع الصعود سعر خام برنت القياسي العالمي فوق 80 دولارًا للبرميل للمرة الأولى في ثلاث سنوات، قبل أن يتراجع أيضًا عن مكاسب يوم الثلاثاء.

خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، حذر كل من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزيرة الخزانة جانيت يلين من أن التخلف عن السداد في الولايات المتحدة بسبب الفشل في زيادة سقف الديون، سيكون له عواقب وخيمة. وقالت يلين إنه من دون اتخاذ أي إجراء، فإن أموال إدارتها ستنفد فعليًا في 18 أكتوبر. وقد تراجعت الأسهم العالمية والسلع حيث أصبح المستثمرون أكثر حذرًا.

وأثارت أسعار الطاقة هذا الشهر مخاوف الحكومات وتكهنات بأن منظمة أوبك وحلفاءها قد يخففون قيود الإمدادات بوتيرة أسرع.

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