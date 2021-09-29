باركيندو: قرارات أوبك+ تلبي الزيادة التدريجية للطلب

قال أمين عام أوبك، محمد باركيندو، في كلمة افتتاحية لاجتماع فني لأوبك+ اليوم الأربعاء، إن الزيادات التدريجية لإنتاج المجموعة تلبي ارتفاع الطلب على النفط بينما تحول دون تراكم فائض الإمدادات.

وقال باركيندو وفقا لحساب أوبك على تويتر: "من حيث نقف الآن، فإن القرارات الوزارية لأوبك ومن خارج أوبك للبدء في إعادة 400 ألف برميل يوميا إلى السوق كل شهر لمواصلة المساهمة في التوازن بين الحاجة لزيادات تدريجية لمعالجة الطلب، بينما تحول دون حدوث فائض محتمل للمعروض".

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اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء بقيادة روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في يوليو/تموز على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا كل شهر للتخلص تدريجيا من تخفيضات قدرها 5.8 مليون برميل يوميا. كما اتفقت على تقييم الاتفاق في ديسمبر/كانون الأول.