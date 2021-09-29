لجنة أوبك+: 1.1 مليون برميل يومياً عجز نفطي متوقع للعام الحالي

أظهر عرض تقديمي اطلعت عليه رويترز أن اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+ تتوقع أن تشهد سوق النفط فائضا بـ 1.4 مليون برميل يوميا العام القادم وفقا لتصور أساسي، ما يقل قليلا عن توقع سابق عند 1.6 مليون برميل يوميا.

وتتوقع اللجنة أن تسجل سوق النفط عجزا بـ 1.1 مليون برميل يوميا في العام الجاري، بافتراض نمو الطلب نحو ستة ملايين برميل يوميا. وتفترض نمو الطلب 4.2 مليون برميل يوميا في العام المقبل.

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في الوقت الذي تستعد فيه دول العالم لعقد قمة مناخية أخرى في غلاسكو الشهر المقبل، تُذكّر منظمة أوبك بأن النفط الخام، سيظل المصدر الرئيسي للطاقة لعقود من الزمان، خاصة في ظل سعي الدول الأقل ثراء في العالم إلى تحقيق مستويات معيشية ونمو أعلى.

وتقول أوبك إن وجود المزيد من السيارات الكهربائية على الطرقات جنبًا إلى جنب مع الضغوط الرامية لتوفير الطاقة البديلة والمتجددة، جميعها عوامل ستقود إلى عصر يتناقص فيه الطلب على النفط في البلدان الغنية.

إلا أن أوبك قالت أيضًا في تقريرها السنوي حول آفاق النفط العالمي، إن احتياجات الطاقة بالنسبة للاقتصادات الآخذة في التوسع في أجزاء أخرى في العالم لا تزال تؤكد أن النفط هو المصدر الأول للطاقة حتى عام 2045.

ويأتي التقرير في ضوء ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز الطبيعي. إذ وصل سعر خام برنت لأكثر من 80 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات، في حين ارتفع مؤشر النفط الأميركي إلى 75.92 دولار، وهو أيضا أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.