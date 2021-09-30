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استطلاع: النفط يتجه للارتفاع مع استئناف تعافي الطلب

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النفط

استطلاع: النفط يتجه للارتفاع مع استئناف تعافي الطلب

استناداً إلى انتعاش أسرع للطلب على الوقود واضطرابات في الإمدادات

دبي - العربية.نت

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ذكر استطلاع للرأي أجرته رويترز وظهرت نتائجه اليوم الخميس أن أسعار النفط ستشهد مكاسب متواضعة في الفترة المتبقية من العام الجاري وفي العام المقبل مع استئناف التعافي في حجم الاستهلاك إلى مستويات ما قبل الجائحة.

ورغم ذلك لايزال انتشار مرض كوفيد-19 من جديد خطرا يلوح في الأفق ويلقي بظلاله على التوقعات.

وبلغ متوسط توقعات المشاركين في الاستطلاع وعددهم 39 لسعر مزيج برنت في العام الجاري 68.87 دولار للبرميل ارتفاعا من 68.02 دولار في التوقعات السابقة في أغسطس/آب الماضي عندما كان متحور دلتا من فيروس كورونا سببا في أول خفض للتوقعات منذ تسعة أشهر.

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واستنادا إلى انتعاش أسرع للطلب على الوقود واضطرابات في الإمدادات من خليج المكسيك بفعل عوامل على رأسها العواصف، رفعت مؤسسة غولدمان ساكس مؤخرا توقعاتها لسعر برنت في نهاية العام إلى 90 دولارا للبرميل لكنها سلطت الضوء على مخاوف محتملة من ظهور سلالة جديدة من الفيروس وارتفاع إنتاج مجموعة أوبك+.

وبلغ متوسط أسعار برنت هذا العام نحو 68 دولارا للبرميل لكن السعر تجاوز 80 دولارا هذا الأسبوع وسط طلب متنام وتوقعات بأن يقرر المنتجون الإبقاء على قيود الإمدادات عندما تعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" اجتماعها الأسبوع المقبل.

وقال رئيس ستراتاس أدفايزورز، جون بيزي: "أوبك+ ستتوخى الحذر في زيادة الإنتاج لكنها لا تريد أن تتجاوز الأسعار 80 دولارا لأي فترة متواصلة لأسباب منها المخاوف من أثر ذلك على استدامة الانتعاش الاقتصادي والأثر على الطلب في الأجل الطويل".

وأضاف "مازالوا يشعرون بالقلق من زيادة منتجي النفط الصخري الأميركي إنتاجهم".

وبلغ متوسط التوقعات للخام الأميركي 66.13 دولار للبرميل في 2021 مقابل 65.63 دولار في الشهر الماضي.

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