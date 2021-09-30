.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

عقود الغاز الأميركية تهبط بفعل اعتدال الطقس وزيادة المخزونات

  • الخط
منشأة طاقة في أميركا
منشأة طاقة في أميركا
طاقة

عقود الغاز الأميركية تهبط بفعل اعتدال الطقس وزيادة المخزونات

رويترز

نشر في: آخر تحديث:

هبطت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي 7% تقريبا أمس الأربعاء، بعد أن سجلت أعلى مستوى في سبع سنوات في الجلسة السابقة، بفعل توقعات بأن أحوالاً جوية معتدلة في الأسابيع المقبلة ستسمح لشركات المرافق بتعزيز المخزونات لتقترب من مستوياتها العادية قبيل موسم التدفئة الشتوية.

وشهدت أسعار الغاز حول العالم تقلبات شديدة في الأسابيع القليلة الماضية، بسبب نقص في الإمدادات وطلب قوي لإعادة ملء المخزونات. وفي حين أن المخزونات الأميركية منخفضة بحوالي 7% عن المستويات العادية في مثل هذا الوقت من العام، فإن الوضع قاتم جدا في أوروبا، حيث يقول محللون إن مخزونات الغاز منخفضة بما يزيد عن 20% عن المستويات العادية في بعض الدول.

في اليوم الأول لتداولها، تراجعت العقود الأميركية للغاز تسليم نوفمبر 40.3 سنت، أو 6.9%، لتبلغ عند التسوية 5.477 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

وكانت العقود تسليم أكتوبر قد أغلقت أمس الثلاثاء عند أعلى مستوى منذ فبراير 2014 لثاني يوم على التوالي، إذ يبقي ارتفاع حاد في الأسعار العالمية الطلب قويا على الغاز الطبيعي المسال الأميركي. ويشكل الغاز الطبيعي المسال حوالي 10% من إنتاج الولايات المتحدة من الغاز.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
احذروا هذه المكسرات.. بعضها قد يسبب الموت احذروا هذه المكسرات.. بعضها قد يسبب الموت
مفكرة إيرانية تفضح مفكرة إيرانية تفضح "حضارة خامنئي" القائمة على شبكات التهريب
الأكثر قراءة
رغم شهرته الواسعة.. 6 فوائد ذهبية غير معروفة للثوم رغم شهرته الواسعة.. 6 فوائد ذهبية غير معروفة للثوم
قصة مؤثرة.. ثعبان يقتل طفلة داخل المنزل في أبها قصة مؤثرة.. ثعبان يقتل طفلة داخل المنزل في أبها
حلا شيحة ترد بصورة على تصريحات والدها الجدلية.. وتنفي خلع الحجاب حلا شيحة ترد بصورة على تصريحات والدها الجدلية.. وتنفي خلع الحجاب
شاهد.. يوتيوبر مصر الحسناء تواجه شاهد.. يوتيوبر مصر الحسناء تواجه "المتحرش المنحوس" بفيديو كامل لفعلته
شاهد الإنجليز يتقاتلون كاللبنانيين للحصول على الوقود شاهد الإنجليز يتقاتلون كاللبنانيين للحصول على الوقود
أغنى عائلة في العالم تكشف عن حصص بـ5 مليارات دولار في هذه الأسهم! أغنى عائلة في العالم تكشف عن حصص بـ5 مليارات دولار في هذه الأسهم!
قبل أن تذهب
تعليق مثير لقائد عسكري أميركي حول الانسحاب من أفغانستان.. ماذا قال؟
تعليق مثير لقائد عسكري أميركي حول الانسحاب من أفغانستان.. ماذا قال؟
اكتشف المزيد