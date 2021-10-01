روسيا تتوقع ارتفاع صادرات الغاز وسط أزمة الطاقة العالمية

تتوقع روسيا أن تزداد إمدادات الغاز من شركة غازبروم Gazprom الحكومية للأسواق الرئيسية، بما في ذلك أوروبا وتركيا والصين، إلى 197.3 مليار متر مكعب هذا العام، حيث تكافح أسواق الطاقة في العالم أسوأ أزمة إمدادات منذ عقود.

الرقم الذي يزيد بنسبة 10% عن مستويات العام الماضي، أعلى قليلاً أيضًا من التوقعات المتحفظة لشركة غازبروم الخاصة بعام 2021.

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وقالت شركة إنتاج الغاز الروسية في وقت سابق، إنها تتوقع تدفقات إلى أوروبا وتركيا عند 183 مليار متر مكعب، بينما من المتوقع أن تبلغ الإمدادات إلى الصين 8.5 مليار متر مكعب.

تبدأ أوروبا، أكبر مشترٍ منفرد للغاز الطبيعي الروسي، موسم التدفئة بمستويات منخفضة بشكل غير طبيعي من الغاز في مخزوناتها. وارتفعت الأسعار الإقليمية إلى مستويات قياسية، مدعومة بالصيانة المكثفة في حقول الغاز النرويجية في وقت سابق من هذا العام والمنافسة مع آسيا على شحنات الغاز الطبيعي المسال.

الصادرات الفعلية لعام 2021 قد تختلف عن التوقعات، حيث تتخذ شركة غازبروم القرار النهائي بشأن الإمدادات، بناءً على حالة السوق وطلبات العملاء وقدرات الإنتاج الخاصة.

وقد واجهت غازبروم، التي وفرت العام الماضي ثلث إجمالي الغاز المستهلك في أوروبا، انتقادات واتهامات بوضع حد متعمد لتدفقات الصادرات إلى أوروبا في الشهرين الماضيين، لفرض موافقة سريعة على خط أنابيب الغاز المثير للجدل "نورد ستريم 2".

مع ذلك، قال العملاء الأوروبيون الرئيسيون لشركة الغاز الروسية العملاقة، إنهم يتلقون الغاز المطلوب بالكامل بما يتماشى مع العقود.

وقالت شركة غازبروم نفسها إنها تهدف إلى توفير غاز إضافي بموجب صفقات طويلة الأجل "كلما أمكن ذلك".