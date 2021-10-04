أوبك بلس تجتمع اليوم.. وبرنت يتراجع 0.3%

هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين قبل اجتماع تعقده أوبك+ لمراجعة سياسة الإنتاج والذي قد يقرر ما إذا كان الارتفاع الذي شهدته الأسعار في الآونة الأخيرة يمكن أن يستمر مع تعافي العالم بشكل متقطع من جائحة كوفيد-19.

وتراجع سعر خام مزيج برنت 24 سنتا أو 0.3% إلى 79.04 دولار للبرميل في التعاملات الصباحية. وارتفع برنت 1.5% الأسبوع الماضي في رابع زيادة أسبوعية على التوالي. وانخفض سعر النفط الأميركي 27 سنتا أو 0.4% إلى 75.61 دولار للبرميل بعد ارتفاعه في الأسابيع الستة الماضية.

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وارتفعت أسعار النفط وسط تعطل الإمدادات وانتعاش الطلب العالمي مما دفع برنت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات تقريبا فوق 80 دولارا.

وقالت (إيه إن زد ريسيرش) في مذكرة إن الاستعداد للمخاطرة "تعزز من خلال الثقة المتزايدة في حدوث ارتفاع قوي في النمو العالمي .. حيث يركز المستثمرون على اجتماع أوبك+ المقبل".



ومن المقرر أن تجتمع أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، في وقت لاحق اليوم.

وتعمل المجموعة تدريجياً على تخفيف التخفيضات التي بدأت مع تفشي جائحة فيروس كورونا في أسواق الطاقة العام الماضي.

وقد أشارت سابقاً إلى أنها ستعزز الإنتاج اليومي بمقدار 400 ألف برميل للأشهر العديدة القادمة.