رئيس أرامكو: زيادة الإنتاج بمليون برميل يومياً بحلول 2027

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، إن أرامكو ستكمل مشروع رفع طاقتها الإنتاجية من النفط بمقدار مليون برميل يوميا بحلول 2027، لتصل في المجمل إلى 13 مليون برميل يوميا.

كما وتهدف إلى توسيع نطاق أعمالها التجارية في النفط إلى 8 ملايين برميل يوميا خلال السنوات الخمس المقبلة من 5.5 مليون برميل يوميا حاليا.

مادة اعلانية

وأضاف الناصر أن شح إمدادات الغاز الطبيعي حول العالم ساعد في تعزيز الطلب على النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

من ناحية أخرى، قالت شركة أرامكو، اليوم الاثنين، إنها ستعلن عن نتائجها المالية الرئيسية وتوزيعات الأرباح للربع الثالث من عام 2021، وذلك بتاريخ يوم الأحد 25 ربيع الأول 1443هـ الموافق 31 أكتوبر 2021.

وأضافت في بيان، أن الإعلان سيكون قبل افتتاح سوق تداول تماشيًا مع شروط هيئة سوق المال السعودية.

وأوضحت أنها ستنشر التقرير الأولي للربع الثالث من عام 2021، والذي يشمل القوائم المالية الكاملة، وذلك يوم الاثنين 26 ربيع الأول 1443هـ الموافق 1 نوفمبر 2021.