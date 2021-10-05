سايبم توقع عقود صفقات حفر بري في الإمارات وأميركا الجنوبية

قالت مجموعة خدمات الطاقة الإيطالية سايبم، اليوم الثلاثاء، إنها وقعت عقود حفر بري في الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية بقيمة إجمالية 70 مليون دولار.

وقالت المجموعة في بيان إن العقود الجديدة "تمثل علامة إيجابية على التعافي التدريجي للطلب في قطاع الحفر والاستثمارات في سوق النفط والغاز".

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ووقعت سايبم في الإمارات عقدا مدته 15 شهرا. وفي أميركا الجنوبية، حصلت المجموعة على تمديد عقدين في كولومبيا وواحد في بيرو، بالإضافة إلى عقدين جديدين في بوليفيا وبيرو.