أسعار الغاز الطبيعي المسال للبيع الفوري في آسيا تقفز 40%

قفزت أسعار الغاز الطبيعي المسال للبيع الفوري في آسيا 40% إلى مستوى قياسي فوق 56 دولارا للمليون وحدة حرارية، اليوم الأربعاء، وسط أزمة طاقة عالمية وانخفاض مخزونات الغاز.

وبحسب بيانات من ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس، ارتفعت أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال تسليم ديسمبر/كانون الأول فوق 57 دولارا للمليون وحدة حرارية بريطانية.

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ويأتي صعود الأسعار في آسيا في وقت يبدأ فيه موسم الشتاء للتو في النصف الشمالي من العالم وبينما من المتوقع أن يرتفع الطلب للتدفئة من مشترين كبار للغاز الطبيعي المسال مثل الصين واليابان.

سجلت عقود الغاز الطبيعي ارتفاعات جديدة في أوروبا بنسبة 25% اليوم الأربعاء، مواصلة موجة الارتفاع التي باتت تضغط بشدة على قطاع الطاقة في المنطقة قبل فترة الشتاء.

انهار العديد من موردي الطاقة البريطانيين وسط أزمة أسعار الغاز. وشهد شهر سبتمبر وحده توقف 9 شركات عن التداول، وفقاً للتقارير. في العام العادي، تخرج ما بين خمس وثماني شركات من سوق المملكة المتحدة، وفقاً لوزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتنغ.