الأردن: تصدير الكهرباء إلى لبنان بعد إصلاح البنية التحتية في سوريا

أعلنت وزيرة الطاقة الأردنية، هالة زواتي، أن تصدير الكهرباء إلى لبنان سيتم بعد إصلاح البنية التحتية في سوريا.

واستقبل رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، في عمان اليوم الأربعاء، وزير الكهرباء السوري المهندس غسان الزامل، ووزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، بحضور وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي.

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وأكد رئيس الوزراء على العلاقات الأخوية التي تربط الأردن مع كل من سوريا ولبنان والحرص على تعزيز التعاون المشترك خدمة لمصالح الدول الثلاث.

كما أكد استعداد الأردن لتقديم الدعم والإسناد اللازم للبنان الذي يمر بتحديات اقتصادية استثنائية، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

تركز الحديث خلال اللقاء حول الخطوات العملية التي يتم اتخاذها على الأرض لتسريع إيصال الغاز المصري والكهرباء إلى لبنان عبر الأردن وسوريا لمواجهة تحديات الطاقة التي يمر بها لبنان.

استمع رئيس الوزراء إلى إيجاز من الوزراء الثلاثة حول الجهود المبذولة لتسريع الخطوات العملية لاستكمال البنية التحتية اللازمة داخل الأراضي السورية لنقل الغاز والكهرباء إضافة إلى بعض الأمور الفنية والتعاقدية، التي سيتم الاتفاق عليها.