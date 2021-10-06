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العقود الأميركية للغاز الطبيعي تسجل أعلى مستوى في 12 عاماً

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طاقة

العقود الأميركية للغاز الطبيعي تسجل أعلى مستوى في 12 عاماً

العقود الآجلة الأوروبية ترتفع 21% بجلسة واحدة

رويترز

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صعدت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي أكثر من 9% بتعاملات الثلاثاء لتسجل أعلى مستوى في 12 عاما بينما تبقي أسعار عالمية قياسية الطلب على صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال قويا.

وقفزت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا بأكثر من 21% للشحنات تسليم نوفمبر/تشرين الثاني و23% لشحنات ديسمبر/كانون الأول مسجلة مستويات قياسية مرتفعة جديدة بفعل مخاوف من أن بضع دول أوروبية لن يكون لديها مخزونات كافية لموسم التدفئة الشتوية القادم.

ويجري تداول الأسعار في آسيا أيضا قرب مستويات قياسية مرتفعة بينما تتنافس الصين ومشترين كبار آخرين للغاز الطبيعي المسال على شحنات متاحة لتلبية طلب متزايد على هذا النوع من الوقود.

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وترتفع أسعار الغاز في الولايات المتحدة على الرغم من توقعات ببقاء الأحوال الجوية في البلاد أكثر اعتدالا من المستويات المعتادة في مثل هذا الوقت من العام حتى أواخر أكتوبر/تشرين الأول.

وارتفعت العقود الأميركية للغاز تسليم الشهر التالي 53.7 سنت، أو 9.3%، لتسجل عند التسوية 6.312 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى لها منذ ديسمبر/كانون الأول 2008 .

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