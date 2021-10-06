أسعار برنت تقفز لذروة 3 سنوات.. وأعلى سعر للخام الأميركي بـ 7 سنوات

ارتفعت أسعار الخام الأميركي الأربعاء للجلسة الخامسة على التوالي لتبلغ أعلى مستوياتها منذ 2014 وسط مخاوف عالمية بشأن إمدادات الطاقة على خلفية مؤشرات على شح أسواق الخام والغاز الطبيعي والفحم.

وصعدت أسعار خام برنت أيضا لليوم الرابع على التوالي في ظل مخاوف بشأن الإمدادات، لاسيما بعد أن قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، في إطار مجموعة أوبك+، الاثنين الاستمرار في زيادة الإنتاج وفق المخطط له بدلا من رفعه بأكثر من ذلك.

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وزاد خام غرب تكساس في وقت سابق إلى 79.47 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2014. كان مرتفعا 0.53% بما يعادل 42 سنتا إلى 79.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 0652 بتوقيت غرينتش.

وصعد خام برنت 0.8% أو 66 سنتا إلى 83.22 دولار للبرميل، ليكون قرب أعلى مستوياته في 3 سنوات الذي سجله في الجلسة الماضية.

قال موقع أويل برايس الإلكتروني، إن معهد البترول الأميركي سجل نموا في مخزونات النفط في الولايات المتحدة بواقع 951 ألف برميل في أسبوع حتى الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.

ونقل الموقع عن المعهد أن مخزونات البنزين ارتفعت 3.682 مليون برميل خلال الأسبوع، بينما زادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 345 ألف برميل.

وذكر المعهد أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما زادت 1.999 مليون برميل خلال الأسبوع.