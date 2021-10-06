في ظل أزمة الطاقة.. خطة في الاتحاد الأوروبي لتوحيد المشتريات بين أعضائه

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، اليوم الأربعاء، إن المفوضية الأوروبية ستقدم قريبا خطة لأن تصبح المشتري المشترك للطاقة لكل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأبلغ دراجي الصحافيين بعد اجتماع للاتحاد في سلوفينيا قائلاً: "ستتقدم المفوضية بمقترح لمناقشته في المجلس الأوروبي القادم".

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وأضاف أنه يعتبر بناء كونسرتيوم يشمل أوروبا لتخزين الغاز خيارا إيجابيا، رغم أن هذا ليس قيد النقاش حتى الآن في التكتل المؤلف من 27 دولة.

وتابع قائلا: "ينبغي أن نكون مستعدين لزيادات في أسعار الطاقة لها عواقب على الاقتصاد".

وطالبت فرنسا وإسبانيا وجمهورية التشيك واليونان ورومانيا الثلاثاء، بتبني "نهج مشترك" في أوروبا لخفض أسعار الطاقة التي سجّلت في الأشهر الأخيرة ارتفاعا كبيرا.

ورأت الدول الخمس في بيان مشترك، أنه في مواجهة الزيادات "الكبيرة" في أسعار الغاز والكهرباء، يجب على الدول الأوروبية إنشاء "صندوق أدوات تنظيمي" لتنسيق الاستجابات الوطنية.

وقال وزراء الاقتصاد والمالية في الدول الخمسة إنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبي التركيز أيضًا على تنويع إمداداتها من الطاقة و"تقليل الاعتماد الأوروبي على الدول المصدرة للغاز في أسرع وقت ممكن".