مستوى قياسي جديد لأسعار الغاز في أوروبا.. قفزت 4 مرات منذ بداية العام

سجلت عقود الغاز الطبيعي ارتفاعات جديدة في أوروبا يوم الثلاثاء، مع استمرار ارتفاع الأسعار في الضغط على قطاع الطاقة في المنطقة قبل فترة الشتاء.

وتم تداول عقود نوفمبر في مركز TTF الهولندي - وهو معيار أوروبي للغاز الطبيعي - عند حوالي 118 يورو لكل ميغاواط ساعة (MWH). وارتفع عقد الشهر الأول بنسبة 19% تقريباً خلال اليوم، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً، وارتفع بنسبة 400% تقريباً منذ بداية العام.

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وفي المملكة المتحدة ارتفعت الأسعار تسليم شهر نوفمبر 14% إلى 2.79 جنيه إسترليني لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. في غضون ذلك، ارتفع الغاز للتسليم الفوري بنسبة 23% إلى 2.50 جنيه إسترليني.

نتج ارتفاع أسعار الجملة بشكل جزئي عن زيادة الطلب، لا سيما من آسيا، حيث خرجت الاقتصادات من الإغلاق الناجم عن فيروس كورونا. كما أدى الشتاء والربيع الأوروبيان الباردان أيضاً إلى استنفاد الإمدادات بشدة بحلول الصيف.

وفي الوقت نفسه، أدى انخفاض الإنتاج المحلي والظروف الجوية السيئة في الولايات المتحدة وأعمال الصيانة الأساسية إلى خلق سوق غاز ضيقة وجعل إعادة تخزين إمدادات الغاز قبل الشتاء القادم أمراً صعباً في جميع أنحاء المنطقة.

اختبارات

انهار العديد من موردي الطاقة البريطانيين وسط أزمة أسعار الغاز. وشهد شهر سبتمبر وحده توقف 9 شركات عن التداول، وفقاً للتقارير. في العام العادي، تخرج ما بين خمس وثماني شركات من سوق المملكة المتحدة، وفقاً لوزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتنغ.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة Octopus Energy، غريج جاكسون، وهي الشركة التي استحوذت مؤخراً على أكثر من نصف مليون عميل من شركة Avro المنافسة المنهارة - إن العديد من الشركات فشلت في التغلب على الأزمة لأنها كانت "تشتري على المكشوف وتبيع طويل". والذي يعني دخول شركات تداول الغاز في عقود خيارات كمشتر، وفي الوقت نفسه تشتر العقود طويلة الأجل كبائع فيها.

وأضح جاكسون: "أعتقد أن تلك الشركات كانت تأمل أنه في حالة انخفاض الأسعار، يمكنها جذب العملاء بصفقة، وإذا ارتفعت، فسيكون بمقدورها التغلب على الفتحات ورؤية الأزمة. هذه الأزمة كبيرة لدرجة أنه لا يمكن لأحد أن يتغلب عليها إذا لم يتم التحوط منها".

اقترح جاكسون أن اختبارات الضغط التي أجريت في القطاع المصرفي يجب أن تطبق في قطاع الطاقة لضمان أن الشركات تعمل بشكل مسؤول. وقال لشبكة CNBC: "ما رأيناه هنا هو الحاجة إلى منع [نفس] الاضطرابات". "لسنا بحاجة إلى مجموعات كبيرة من التنظيم، فقط بعض اختبارات الإجهاد الخفيفة. لا نريد إيقاف المنافسة عندما تكون المنافسة بين الشركات التي تتصرف بمسؤولية ".

وأضاف جاكسون: "ما نحتاج إليه الآن هو التأكد من أن المنافسة على أساس الشركات التي تدار بشكل جيد، وتكاليفها منخفضة لأنهم فعالون ويستخدمون التكنولوجيا، وليس لأنهم يمارسون المقامرة في السوق".