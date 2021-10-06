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وزير النفط العراقي: السعر العادل للنفط بين 75 و80 دولاراً

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وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار
وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار
أسعار النفط

وزير النفط العراقي: السعر العادل للنفط بين 75 و80 دولاراً

دبي - العربية.نت

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قال وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، اليوم الأربعاء، إن سعر النفط بين 75 و80 دولاراً للبرميل عادل بالنسبة للمنتجين والمستهلكين.

وأضاف أن العراق يهدف إلى بلوغ طاقته الإنتاجية 8 ملايين برميل يومياً بحلول 2027، وبلوغ طاقة التصدير 6 ملايين ب/ي بحلول نهاية 2024 من 4 ملايين حالياً، وفق ما نقلته "رويترز".

وكانت وكالة الأنباء العراقية نقلت عن وزير النفط في سبتمبر المنصرم، قوله إن أوبك وحلفاءها يعملون على الإبقاء على أسعار الخام قرب 70 دولارا للبرميل، بينما يتعافى الاقتصاد العالمي.

أسعار النفط تهبط من أعلى مستوياتها في عدة سنوات فوق 83 دولارا طاقة النفط أسعار النفط تهبط من أعلى مستوياتها في عدة سنوات فوق 83 دولارا

ارتفعت أسعار الخام الأميركي اليوم للجلسة الخامسة على التوالي، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ 2014، وسط مخاوف عالمية بشأن إمدادات الطاقة على خلفية مؤشرات على شح أسواق الخام والغاز الطبيعي والفحم.

وصعدت أسعار خام برنت أيضا لليوم الرابع على التوالي، في ظل مخاوف بشأن الإمدادات، لاسيما بعد أن قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، في إطار مجموعة أوبك+ يوم الاثنين، الاستمرار في زيادة الإنتاج وفق المخطط له بدلا من رفعه بأكثر من ذلك.

وزاد خام غرب تكساس في وقت سابق إلى 79.47 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014. وكان مرتفعا 0.53% بما يعادل 42 سنتا إلى 79.35 دولار للبرميل خلال التعاملات.

فيما صعد خام برنت 0.8% أو 66 سنتا إلى 83.22 دولار للبرميل، ليكون قرب أعلى مستوياته في 3 سنوات الذي سجله في الجلسة الماضية.

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