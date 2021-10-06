"تات نفت" الروسية تستأنف العمليات في بعض حقول ليبيا

قال مستشار المدير العام لشؤون الشركات في شركة تات نفط الروسية، فاسيلي موزجوفي خلال مكالمة مع مستثمرين نظمتها أتون للسمسرة، إن شركته تستأنف العمليات في بعض حقول ليبيا.



وأضاف أن شركته استأنفت بالفعل العمل في ليبيا غير أنه ليس في جميع المناطق حتى الآن، "فقد وقعنا أربع اتفاقيات مشاركة إنتاج. القوة القاهرة مستمرة، لكننا نبدأ العمل مرة أخرى في بعض الحقول".



يذكر أن تات نفت علقت عملياتها في ليبيا في 2014.

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