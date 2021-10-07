العراق يسعى لتوليد 7500 ميغاواط من الطاقة البديلة

قال وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، إن العراق يسعى لتوليد 7500 ميغاوات من الطاقة البديلة، فيما أبدى وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي استعداد بلاده لتلبية حاجة العراق من الطاقة المتجددة.

وذكر عبد الجبار في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، أن "العراق التزم بعدة برامج لتنفيذ مشاريع للطاقة النظيفة"، مبينا أن "مشروع بناء 5 محطّات كهروشمسية لتوليد الطاقة الذي وقعه العراق والإمارات اليوم ستليه مشاريع أخرى".

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وأضاف، أن "العراق يعمل على توليد 7500 ميغاواط من الطاقة المتجددة"، نقلاً عن وكالة الأنباء العراقية "واع".

بدورها ذكرت رئيسة هيئة الاستثمار العراقية، سهى النجار خلال المؤتمر، أن "عقد تنفيذ المحطّات الكهروشمسية سيعمل على توليد ألفي ميغاواط"، مشيرة إلى أن "المستثمرين يضخون أموالاً ضخمة في العراق والأمر يصب بصالح الاقتصاد".

وأضافت أن "العقد الحالي سيعمل على تلبية 20% من الحاجة المخطط لها للطاقة المتجددة".

فيما أبدى وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي استعداد بلاده لتلبية حاجة العراق من الطاقة المتجددة"، موضحا أن "للعراق والعراقيين فضلا على الإمارات بمراحل بنائها الأولى".

وبين: "إننا ملتزمون بتنفيذ أكبر مشروع للمحطات الكهروشمسية في العراق".

ووقع العراق والإمارات يوم الأربعاء، عقداً لبناء 5 محطّات كهروشمسية لتوليد الطاقة برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.