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تصريحات بوتين تهدئ "هستيريا" أسعار الغاز في أوروبا

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طاقة

تصريحات بوتين تهدئ "هستيريا" أسعار الغاز في أوروبا

أسعار الغاز في أوروبا سجلت مستويات قياسية في الأيام القليلة الماضية

دبي - العربية.نت

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بعد ارتفاعات قياسية في أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا وبريطانيا، سجلت هذه العقود تراجعات بعد تصريحات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن بلاده مستعدة لمساعدة أوروبا على تخطي هذه الأزمة.

وأشار بوتين إلى أن بلاده مورد موثوق للغاز، وأن روسيا لطالما أوفت بتعهداتها وبشكل دائم.

وكانت أسعار الغاز في أوروبا قد سجلت مستويات قياسية في الأيام القليلة الماضية، حيث ارتفعت بنحو 60% خلال جلستي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، فيما تجاوزت ارتفاعات الأسعار منذ مطلع العام 500%.

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من ناحية أخرى، قالت وكالات أنباء روسية يوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي أمر شركة جازبروم والحكومة بالتقيد بنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا، على الرغم من أن البيع من خلال خطوط أنابيب جديدة سيكون أكثر ربحية.

وفي وقت سابق، قال بوتين إن روسيا تزيد صادراتها من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

وأضاف أن أوروبا ارتكبت خطأ بخفض حصة العقود طويلة الأجل في تجارة الغاز الطبيعي، والتحرك بدلا من ذلك إلى سوق البيع الفوري.

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