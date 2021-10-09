مكاسب النفط الأسبوعية 4% مع غياب بوادر انفراج أزمة الطاقة

ارتفعت أسعار النفط الجمعة، وصعدت نحو 4% في أسبوع، إذ دفعت أزمة عالمية في الطاقة أسعار الخام الأميركي لتسجل أعلى مستوى في نحو 7 سنوات بينما تواجه الدول المستهلكة الكبرى للطاقة مشكلات في الوفاء بالطلب.

على الرغم من تنامي الطلب العالمي على الطاقة مع تعافي الأنشطة الاقتصادية من الجائحة، قالت أوبك وحلفاؤها إنهم سيستمرون على مسار يقلل تدريجيا من خفض الإنتاج.

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كما قالت الحكومة الأميركية إنها تراقب أسواق الطاقة، إلا أنها لم تعلن أي خطط فورية لاتخاذ إجراءات لخفض الأسعار مثل الضخ من الاحتياطيات الاستراتيجية وهو ما دعم الأسعار أيضا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أو 0.5% إلى 82.39 دولار للبرميل. وفي وقت سابق من الأسبوع، وصل برنت لأعلى مستوى في ثلاث سنوات مسجلا 83.47 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.05 دولار أو 1.3% إلى 79.35 دولار للبرميل عند التسوية وشكل ذلك أعلى إغلاق للخام الأميركي منذ 31 أكتوبر /تشرين الأول 2014.

ولامس خام غرب تكساس الوسيط مستوى فوق 80 دولارا للبرميل لفترة وجيزة في وقت سابق من آخر جلسة تداول للخام.

وشهدت أسواق الطاقة نقصا في الإمدادات في مواجهة تحسن الطلب على الوقود مع تعافي الأنشطة الاقتصادية من تبعات الجائحة.

ويخشى الكثيرون من أن حلول شتاء بارد قد يضع مزيدا من الضغوط على إمدادات الغاز الطبيعي. وأمرت الصين المناجم في إقليم منغوليا الداخلية بزيادة إنتاج الفحم للتخفيف من أزمة الطاقة.