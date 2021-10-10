مؤسسة النفط الليبية: نسيطر على تسرب نفطي بالقرب من خزان

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، اليوم الأحد، أنها استطاعت السيطرة على التسرب النفطي الذى حدث أثناء عملية شحن إحدى الناقلات فجر يوم الجمعة بالقرب من خزان فروه التابعة لشركة مبروك للعمليات النفطية، وذلك من خلال تكاتف الجهود والتنسيق بين المؤسسة وكل من شركة مبروك للعمليات النفطية وشركة مليته للنفط والغاز، حيث استطاعت فرق مكافحة الانسكابات بإيقاف التسرب ومعالجة البقعة النفطية التى نتجت عن التسرب.

وفى هذا الصدد صرح مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة، خالد بوخطوة، بحسب بيان للمؤسسة، بأنه فور استلام البلاغ تم تفعيل غرف الطوارئ فى كل من المؤسسة وشركتي مبروك ومليته وذلك بقيادة الموسسة، حيث تم ترتيب الأولويات للاستجابة الفورية وبدأت الأعمال بتأمين محيط المنصة وإبعاد الباخرة والاتفاق على استراتيجية وآلية المكافحة من قبل الخبراء بهذه الغرف وعلى الفور بدأت أعمال المكافحة بمشاركة قاطرتين من شركة مبروك وقاطرتين تابعة لشركة مليته استدعيت لهذا الغرض.

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وتابع: "بالإضافة لذلك تم الاستعانة بالشركات النفطية العالمية مثل توتال وإيني وشركة OSRL العالمية المتخصصة فى مجال مكافحة التلوث البحري لتتبع ورصد حركة وحجم والتأثير المتوقع للبقعة النفطية ومن خلال هذه المعلومات والبيانات تمكنا من وضع خطة عمل واضحة لمعالجة التسرب.

وقال رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، إنه من المتوقع حدوث هذه الحوادث نتيجة العمليات التشغيلية والمهم هو القدرة على سرعة الاستجابة والجاهزية للفرق المتخصصة بأعمال المكافحة ولقد أظهرت فرق الطوارئ في المؤسسة والشركات التابعة لها مستوى عال ومتميز فى التعامل مع هذا الحدث.

يذكر أن البقعة النفطية كانت متجهة نحو الجنوب الشرقي وتمت السيطرة عليها ومعالجتها في عرض البحر ولم يكن لها تأثير سلبي على الشواطئ.