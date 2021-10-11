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السعودية تورد كميات خام إضافية لبعض شركات التكرير الآسيوية في نوفمبر

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أرامكو
أرامكو
النفط

السعودية تورد كميات خام إضافية لبعض شركات التكرير الآسيوية في نوفمبر

أرامكو توافق على توريد كامل كميات النفط المتعاقد عليها

سنغافورة – رويترز

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قالت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، إن أرامكو السعودية وافقت على توريد كميات إضافية من الخام لما لا يقل عن اثنين من المشترين في شمال آسيا في نوفمبر، مع الوفاء بكامل الكميات المتعاقد عليها لثلاث شركات أخرى.

وقال أحد المصادر إن توريد كامل الكميات كان متوقعا لذلك الشهر.

كان أكبر مصدر للنفط في العالم يزود آسيا بكامل كميات الخام على الرغم من تقييد الإنتاج امتثالا لاتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في إطار مجموعة أوبك+.

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كما خفضت أرامكو السعودية أسعار الخام الذي تبيعه لآسيا للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر بأكثر مما كان متوقعا، في إشارة إلى حرصها على الحفاظ على قدرتها على المنافسة مع رفع منتجين بالشرق الأوسط للإنتاج بحلول نهاية العام.

وقالت المصادر إن بعض المشترين طلبوا إمدادات سعودية إضافية، لأن أسعار نوفمبر مغرية.

وارتفعت أسعار خامات الشرق الأوسط القياسية فوق 80 دولارا الأسبوع الماضي.

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