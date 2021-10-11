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مكاسب النفط تتواصل مع زيادة الطلب والخام الأميركي فوق 80 دولاراً

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منشأة للطاقة
أسعار النفط

مكاسب النفط تتواصل مع زيادة الطلب والخام الأميركي فوق 80 دولاراً

برنت فوق 83 دولاراً

طوكيو - رويترز

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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، لتواصل مكاسبها المستمرة منذ أسابيع وسط قيود على الإمدادات من كبار المنتجين وتزايد الطلب على الوقود في وقت تحاول الاقتصادات التعافي من جائحة فيروس كورونا.

صعد خام برنت 81 سنتا بما يعادل 1% إلى 83.20 دولار للبرميل صباحاً، بعد أن ارتفع بنحو 4% الأسبوع الماضي. وزاد الخام الأميركي 1.15 دولار أو 1.5% إلى 80.50 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ أواخر 2014. وكان الخام الأميركي قد زاد 4.6% حتى يوم الجمعة.

ترتفع الأسعار مع خروج المزيد من السكان الذين تلقوا التطعيمات من إجراءات الإغلاق، مما يدعم النشاط الاقتصادي، إذ ارتفع برنت لخمسة أسابيع متتالية وزاد الخام الأميركي لسبعة أسابيع.

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كما تصعد أسعار الفحم والغاز مع تعافي الاقتصادات، مما جعل النفط أكثر جاذبية كوقود لتوليد الطاقة، وهو ما دفع أسواق الخام إلى الارتفاع.

قالت كارولين باين كبيرة اقتصاديي السلع الأساسية لدى كابيتال إيكونوميكس في مذكرة: "نعتقد أن أسعار النفط الخام ستجد صعوبة في تحقيق زيادة أعلى من ذلك بكثير في ربع السنة الحالي، ومازلنا نتوقع أن تنخفض تدريجيا العام المقبل".

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