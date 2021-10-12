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3 شركات مصرية تنشئ مشروعا جديدا في مصفاة أسيوط بقيمة 382 مليون دولار

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وزارة البترول المصرية
وزير البترول المصري طارق الملا
اقتصاد مصر

3 شركات مصرية تنشئ مشروعا جديدا في مصفاة أسيوط بقيمة 382 مليون دولار

ضمن خطة تأمين إمدادات المنتجات البترولية لصعيد مصر

دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة البترول المصرية، عن توقيع مذكرة تفاهم بين شركة أسيوط لتكرير البترول وشركتي انبي وبتروجت لإنشاء المشروع الجديد للتقطير الجوي بمصفاة تكرير أسيوط بتكلفة استثمارية تصل إلى 6 مليارات جنيه (382 مليون دولار).

وأضافت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن المشروع الجديد بطاقة تصميمية تصل لـ5 ملايين طن خام سنويا للمساهمة في استدامة تشغيل المشروعات الحالية والمستقبلية شاملة وحدة لاسترجاع الغازات (البوتاجاز).

ويأتي ذلك في إطار التوسعات المستمرة بالمصفاة التي تعد الركيزة الأساسية في تأمين إمدادات المنتجات البترولية لصعيد مصر.

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من جانبه، قال وزير البترول المصري طارق الملا، إن مصافي تكرير البترول في مصر تشهد خطة تطوير وتحديث شاملة ومشروعات توسعية طموحة وفقا لاستراتيجية تنفذها وزارة البترول والثروة المعدنية بمتابعة متواصلة من القيادة السياسية التي تدعم بقوة تنفيذ تلك الاستراتيجية لتأمين احتياجات مصر من إمدادات الوقود للأجيال الحالية والمستقبلية.

وأضاف الملا أن منطقة أسيوط تشهد حاليا المضي قدماً في إقامة منظومة متطورة لتكرير البترول تخدم منطقة الصعيد حيث شهدت أسيوط في غضون فترة زمنية قليلة مشروعات متتالية للتوسع في تكرير البترول وإنتاج المنتجات البترولية عالية القيمة.

وأشار الوزير إلى مشروعي مجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتين ومجمع أنوبك لإنتاج السولار، لافتا إلى أن مشروع التقطير الجوي الجديد يمثل إضافة مهمة لتلك المنظومة تحقق التكامل مع هذه المشروعات.

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