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النفط يتراجع بأقل من 1%.. وبرنت دون 83 دولاراً للبرميل 

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أسعار النفط
صورة تعبيرية عن تراجع أسعار النفط
أسعار النفط

النفط يتراجع بأقل من 1%.. وبرنت دون 83 دولاراً للبرميل

الخام الأميركي يصل إلى 79.9 دولار للبرميل

ملبورن- رويترز

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انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد نهاية متباينة في الجلسة السابقة وسط مخاوف أن يزيد ارتفاع أسعار الفحم والغاز الطبيعي في الصين والهند وأوروبا التضخم ويبطء وتيرة النمو العالمي، مما يحد من الطلب على النفط.

وأثر على الأسعار أيضا ارتفاع سعر الدولار الذي وصل قرب أعلى مستوى له في عام، مما يجعل النفط أغلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي 71 سنتا أو 0.9% إلى 79.93 دولار للبرميل، أما عقود مزيج برنت فتراجعت 70 سنتا أو 0.8% إلى 82.72 دولار للبرميل، موسعة خسائرها التي بلغت 23 سنتا الثلاثاء.

وكان صندوق النقد الدولي خفض أمس الثلاثاء توقعاته للنمو في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الكبرى بفعل مخاوف من أن تعطل اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد فضلا عن ضغوط التكلفة تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا.

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