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وزير النفط العراقي يستبعد استمرار ارتفاع أسعار النفط

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وزير النفط العراقي إحسان إسماعيل
وزير النفط العراقي إحسان إسماعيل
النفط

وزير النفط العراقي يستبعد استمرار ارتفاع أسعار النفط

جرى تداول خام برنت عند 83 دولارا للبرميل اليوم الأربعاء

موسكو - رويترز

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قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار في مؤتمر للطاقة في موسكو اليوم الأربعاء، إنه من المستبعد أن تواصل أسعار النفط ارتفاعها وذلك بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات هذا الأسبوع.

وردا على سؤال عما إذا كان ينبغي لأوبك+ أن تنتج المزيد من النفط عما كان مخططا، قال عبد الجبار "يجب أن تكون السوق متوازنة.. نعتقد أن السعر لن يرتفع".

وجرى تداول خام برنت عند 83 دولارا للبرميل اليوم الأربعاء.

النفط يتراجع بأقل من 1%.. وبرنت دون 83 دولاراً للبرميل طاقة أسعار النفط النفط يتراجع بأقل من 1%.. وبرنت دون 83 دولاراً للبرميل

وتتعرض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرون فيما يطلق عليه أوبك+ لضغوط من كبار المستهلكين مثل الولايات المتحدة والهند لزيادة الامدادات من أجل تهدئة ارتفاع الأسعار التي زادت بنسبة 50 %، هذا العام.

وقرر تحالف أوبك بلس الاجتماع مجددا في 4 نوفمبر، وقفز سعر خام برنت خلال تعاملات اليوم فوق 81 دولار للبرميل، فيما ارتفع الخام الأميركي فوق مستوى 78 دولار للبرميل.

واتفقت المجموعة في يوليو/تموز على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا كل شهر حتى أبريل/نيسان 2022 على الأقل للتخلص تدريجيا من تخفيضات تبلغ 5.8 مليون برميل يوميا.

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