أمين عام أوبك: ضبابية كوفيد-19 لا تزال تخيم على سوق النفط

قال أمين عام منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) محمد باركيندو، في تصريحات للصحافيين على هامش منتدى للطاقة في موسكو، اليوم الخميس، إن الضبابية في ما يتعلق بجائحة كوفيد-19 لا تزال تؤثر على سوق النفط، وفق ما نقلته "رويترز".

وتابع: "السوق تحدد مسارها وفقا لأساسيات العرض والطلب. لكن يجب أن نقر بأن هناك عوامل خارجية تؤثر على حركة السوق".

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وفي ما يتعلق بمدى تسبب كوفيد-19 في الضبابية، أشار باركيندو إلى "ردود أفعال الحكومات مع ظهور السلالات المختلفة وكيف يمكن للعالم رفع معدلات التطعيم، وعلى الأخص في البلدان النامية".

وكان أمين عام أوبك قال في كلمة افتتاحية لاجتماع فني لـ"أوبك+" أواخر سبتمبر، إن الزيادات التدريجية لإنتاج المجموعة تلبي ارتفاع الطلب على النفط بينما تحول دون تراكم فائض الإمدادات.

وأضاف باركيندو وفقا لحساب أوبك على تويتر: "من حيث نقف الآن، فإن القرارات الوزارية لـ "أوبك" ومن خارج أوبك للبدء في إعادة 400 ألف برميل يوميا إلى السوق كل شهر، تأتي لمواصلة المساهمة في التوازن بين الحاجة لزيادات تدريجية لمعالجة الطلب، بينما تحول دون حدوث فائض محتمل للمعروض".