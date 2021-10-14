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النفط يعوض خسائره بدعم من توقعات الطلب في ظل ارتفاع أسعار الغاز

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Gas flares from an oil production platform at the Soroush oil fields in the Gulf, south of the capital Tehran. (File photo: Reuters)
منصة نفط بحرية
أسعار النفط

النفط يعوض خسائره بدعم من توقعات الطلب في ظل ارتفاع أسعار الغاز

لاقت الأسعار دعما إضافيا من مخاوف بشأن شح المعروض

طوكيو - رويترز

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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، معوضة خسائرها السابقة بفضل توقعات بأن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي مع اقتراب الشتاء ربما يقود التحول إلى النفط للوفاء بالطلب على الوقود من أجل التدفئة.

صعدت العقود الآجلة لمزيج برنت 28 سنتا أو 0.3% إلى 83.46 دولار للبرميل صباحاً، بعد انخفاضها بـ 0.3% أمس الأربعاء. وصعدت كذلك عقود خام غرب تكساس الأميركي 22 سنتا أو 0.3% إلى 80.66 دولار للبرميل، بعد تراجعها بـ 0.3% في اليوم السابق.

قال هيرويوكي كيكوكاوا، المدير العام للأبحاث في نيسان سيكيوريتيز: "يراهن المستثمرون على أن ارتفاع أسعار الغاز سيشجع محطات توليد الطاقة على التحول إلى النفط مع اقتراب موسم الطلب الشتوي".

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كما لاقت الأسعار دعما من مخاوف بشأن شح المعروض، بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء، إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر منتج في العالم، سينخفض ​​في عام 2021 أكثر مما كان متوقعا في السابق قبل أن يعاود الارتفاع في 2022.

وقال معهد البترول الأميركي في وقت متأخر من يوم الأربعاء، إن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت 5.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من أكتوبر، وفقا لمصادر السوق التي اطلعت على بيانات المعهد.

وقالت المصادر إن معهد البترول الأميركي أفاد أيضا بأن مخزونات البنزين تراجعت بـ 4.6 مليون برميل، وانخفضت مخزونات نواتج التقطير بـ 2.7 مليون برميل.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته "رويترز"، ارتفاع مخزونات النفط الخام بواقع 700 ألف برميل.

من ناحية أخرى، قلصت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2021، في أحدث تقرير شهري لها أمس الأربعاء، مع الحفاظ على توقعها لعام 2022. لكن، قالت المجموعة إن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي يمكن أن يعزز الطلب على المنتجات النفطية.

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