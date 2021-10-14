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معهد البترول: زيادة في مخزونات النفط الأميركية وهبوط في مخزون الوقود

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مخزونات نفط أميركية
مخزونات نفط أميركية
طاقة

معهد البترول: زيادة في مخزونات النفط الأميركية وهبوط في مخزون الوقود

نيويورك - رويترز

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قالت مصادر بالسوق نقلا عن أرقام من معهد البترول الأميركي أمس الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت زيادة أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي في حين تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وبحسب المصادر أظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات الخام ارتفعت بمقدار 5.2 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في الثامن من أكتوبر، بينما كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها 800 ألف برميل.

وهبطت مخزونات البنزين 4.6 مليون برميل، بينما تراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بواقع 2.7 مليون برميل.

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