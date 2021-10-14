نوفاك: روسيا ستضخ 9.9 مليون برميل من النفط يوميا في أكتوبر

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إن روسيا ليس لديها مشاكل في زيادة إنتاجها النفطي وتخطط لضخ 9.9 مليون برميل يوميا هذا الشهر.

وأضاف نوفاك في تصريحات على هامش منتدى للطاقة في موسكو، أن مستويات إنتاج النفط في روسيا ستعتمد على وضع السوق، وأن دعوات وكالة الطاقة الدولية لخفض الاستثمار في مشروعات النفط والغاز لا علاقة لها بالواقع.

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وأوضح أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز في 2021 قد يتجاوز 522 مليون طن.

وقال في منتدى للطاقة في موسكو "وزارة الطاقة أعطت الرقم 522 (مليون طن)، لكنني أعتقد أنه قد يكون أكثر".

وأمس الثلاثاء، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هناك حاجة للاتفاق على كيفية تحقيق الاستقرار بأسواق الطاقة.

وأضاف أن اتفاق أوبك بلس مستمر حتى نهاية عام 2022، وهناك فرصة لإطالة أمد التعاون أكثر ضمن هذا التحالف.

وقال الرئيس الروسي إن موسكو مستعدة لبحث تحرك إضافي، متوقعا أن سعر النفط قد يصل إلى 100 دولار للبرميل.