وزير النفط الإماراتي: الطلب على الطاقة يبلغ ذروته ولدينا طاقة إنتاج فائضة

قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، اليوم الخميس، إن الطلب على الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي يبلغ ذروته، مضيفاً أنه من المهم الحفاظ على التوازن في السوق.

كما قال الوزير، الذي كان يتحدث على هامش منتدى للطاقة في موسكو، إن الإمارات لديها طاقة إنتاج نفط فائضة.

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من جانبه، قال أمين عام منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) محمد باركيندو، في تصريحات للصحافيين على هامش نفس الحدث، إن الضبابية في ما يتعلق بجائحة كوفيد-19 لا تزال تؤثر على سوق النفط، وفق ما نقلته "رويترز".