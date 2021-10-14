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وزير النفط الإماراتي: الطلب على الطاقة يبلغ ذروته ولدينا طاقة إنتاج فائضة

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سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي
سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي
النفط

وزير النفط الإماراتي: الطلب على الطاقة يبلغ ذروته ولدينا طاقة إنتاج فائضة

المزروعي: من المهم الحفاظ على التوازن في السوق

دبي - العربية.نت

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قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، اليوم الخميس، إن الطلب على الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي يبلغ ذروته، مضيفاً أنه من المهم الحفاظ على التوازن في السوق.

كما قال الوزير، الذي كان يتحدث على هامش منتدى للطاقة في موسكو، إن الإمارات لديها طاقة إنتاج نفط فائضة.

من جانبه، قال أمين عام منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) محمد باركيندو، في تصريحات للصحافيين على هامش نفس الحدث، إن الضبابية في ما يتعلق بجائحة كوفيد-19 لا تزال تؤثر على سوق النفط، وفق ما نقلته "رويترز".

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