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الطاقة الدولية: أزمة الطاقة قد تهدد التعافي الاقتصادي العالمي

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وكالة الطاقة الدولية
وكالة الطاقة الدولية
اقتصاد

الطاقة الدولية: أزمة الطاقة قد تهدد التعافي الاقتصادي العالمي

قالت إنها قد تؤدي لزيادة التضخم وإبطاء التعافي من جائحة كورونا

لندن - رويترز

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قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس، إنها تتوقع أن تؤدي أزمة الطاقة العالمية إلى زيادة الطلب على النفط نصف مليون برميل يوميا، وقد تؤدي إلى زيادة التضخم وإبطاء التعافي العالمي من جائحة كوفيد-19.

الوكالة التي مقرها باريس أضافت في تقريرها الشهري عن النفط "أسعار الفحم والغاز غير المسبوقة وكذلك الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي تدفع قطاع الطاقة والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى التحول إلى النفط لإبقاء استمرارها وتواصل العمليات".

وذكرت "يضيف ارتفاع أسعار الطاقة أيضا إلى الضغوط التضخمية التي قد تؤدي، إلى جانب انقطاع التيار الكهربائي، إلى انخفاض النشاط الصناعي وتباطؤ التعافي الاقتصادي".

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