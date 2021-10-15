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روسيا: قد نستأنف مبيعات الغاز الفورية بعد ملء الاحتياطيات

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طاقة

روسيا: قد نستأنف مبيعات الغاز الفورية بعد ملء الاحتياطيات

موسكو - رويترز

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قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، إن روسيا قد تستأنف مبيعات الغاز الفورية بعدما تستكمل ملء مخزون احتياطياتها، في خطوة قد تخفف الضغط على الأسعار في أوروبا.

لم يذكر نوفاك متى سيتم ذلك، وبأي كميات ستكون تلك المبيعات، لكن الحكومة قالت إنها تعتزم مواصلة زيادة المخزونات المحلية حتى الأول من نوفمبر.

وردا على سؤال بشأن ما إن كانت موسكو ستستأنف المبيعات الفورية بمجرد ملء الاحتياطيات، قال نوفاك للصحافيين: "إذا توفرت تلك الفرص، بالطبع سنفعل".

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جاءت تصريحاته بينما تواجه روسيا ضغوطا لزيادة شحنات الغاز إلى أوروبا التي شهدت زيادة كبيرة في الأسعار هذا العام، أدت إلى ارتفاع الفواتير المنزلية وأضرت بالمستخدمين في القطاع الصناعي مثل شركات صناعة الصلب ومنتجي الأسمدة.

ويتهم منتقدون روسيا بتعمد حجب الإمدادات لممارسة ضغط سياسي والحصول على موافقة تنظيمية أسرع على خط أنابيب نورد ستريم 2، الذي جرى تشييده في الآونة الأخيرة، والذي سيضاعف كمية الغاز التي يمكن شحنها عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

تنفي روسيا ذلك، وتقول إنها تفي بالتزاماتها وفقا للمتعاقد عليه، وهو ما أكده كبار العملاء الأوربيين.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين هذا الأسبوع، إن فكرة استخدام موسكو للطاقة كسلاح "عبثية"، مضيفا أن روسيا مستعدة لمد أوروبا بمزيد من الغاز إذا طلبت.

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