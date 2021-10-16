نوفاك: روسيا استهلكت أحجاماً قياسية من الغاز الطبيعي العام الحالي

قالت وكالة الإعلام الروسية إن نائب رئيس الوزراء، ألكسندر نوفاك، صرح خلال مقابلة مع قناة بالتلفزيون الرسمي بُثت السبت بأن روسيا استهلكت أحجاما قياسية من الغاز الطبيعي هذا العام.

وأضاف أنه تم ضخ أحجام إضافية من الغاز في صهاريج تخزين تحت الأرض.

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يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعات قياسية، ويراهن المستثمرون على أن ارتفاع أسعار الغاز سيشجع محطات توليد الطاقة على التحول إلى النفط مع اقتراب موسم الطلب الشتوي.

وارتفعت العقود الآجلة للغاز ووصلت إلى 5.725 دولار.

ومن المتوقع أن ينمو الطلب على الغاز المسال بنحو 53% بين العامين 2020 و2030 وفق تقديرات Wood Mackenzie، ليصل إلى 560 مليون طن سنوياً، بينما الطاقة الإنتاجية الحالية والتي هي قيد الإنشاء لن تتجاوز 515 مليون طن سنوياً بحلول 2030، ما يتطلب استثمارات إضافية لطاقة إنتاجية بنحو 45 مليون طن سنوياً.