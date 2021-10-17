.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

العراق: ارتفاع الأسعار لأكثر من 80 دولارا للبرميل "مؤشر إيجابي" 

  • الخط
وزارة النفط العراقية
وزارة النفط العراقية
النفط

العراق: ارتفاع الأسعار لأكثر من 80 دولارا للبرميل "مؤشر إيجابي"

أوبك+ تبقي على سياساتها بزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد إن ارتفاع الأسعار إلى أكثر من 80 دولارا للبرميل مؤشر إيجابي لكن ذلك يتطلب استقراره لمدة طويلة.

وأضاف عاصم جهاد، أن العراق يهدف إلى تحقيق أعلى الإيرادات المالية من خلال الالتزام باتفاق أوبك+.

وتابع في تصريحات نشرتها قناة الوزارة على تليغرام: "التحديات الخاصة بسوق النفط العالمية ما زالت حاضرة بسبب عدم السيطرة نهائيا على فيروس كورونا والسلالات الجديدة".

وأبقت أوبك+ هذا الشهر على اتفاقها السابق لزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا في الشهر مع تخفيفها لتخفيضات الإنتاج.

من جهة أخرى، خفضت شركات النفط والغاز العالمية نفقاتها الرأسمالية بنسبة مذهلة بلغت 34% في عام 2020، استجابة لتقلص الطلب وتزايد قلق المستثمرين من ضعف الأداء الدائم من قبل القطاع.

ولا يظهر الاتجاه أي علامات على الاعتدال، حيث بلغ إجمالي اكتشافات الربع الأول 1.2 مليار برميل مكافئ، وهو أدنى مستوى في 7 سنوات.

وكانت إكسون موبيل، التي تقلصت احتياطياتها المؤكدة بمقدار 7 مليارات برميل مكافئ في عام 2020، أو 30%، عن مستويات 2019، الأكثر تضرراً بعد التخفيضات الكبيرة في الرمال النفطية الكندية وممتلكات الغاز الصخري في الولايات المتحدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
7 فيتامينات تساعدك في التغلب على الاكتئاب 7 فيتامينات تساعدك في التغلب على الاكتئاب
غضب واعتراض.. انسحاب بعض الفنانين من عرض فيلم بمهرجان الجونة غضب واعتراض.. انسحاب بعض الفنانين من عرض فيلم بمهرجان الجونة
الأكثر قراءة
بعد تخفيف إجراءات كورونا.. شاهد صفوف المصلين بالمسجد الحرام بعد تخفيف إجراءات كورونا.. شاهد صفوف المصلين بالمسجد الحرام
إصابة هذه الفئة بكورونا فائقة الخطورة.. الصحة العالمية تحذر إصابة هذه الفئة بكورونا فائقة الخطورة.. الصحة العالمية تحذر
احذر.. هذا هو أسوأ مشروب يمكن تناوله بعد سن الـ50! احذر.. هذا هو أسوأ مشروب يمكن تناوله بعد سن الـ50!
بالصور.. شاهد حفل زفاف ابنة بيل غيتس على المصري نايل نصار بالصور.. شاهد حفل زفاف ابنة بيل غيتس على المصري نايل نصار
انفجرت إطاراتها.. شاهد طائرة مصرية تنجو من كارثة محققة انفجرت إطاراتها.. شاهد طائرة مصرية تنجو من كارثة محققة
عودة هالاند تبقي دورتموند في سباق الدوري عودة هالاند تبقي دورتموند في سباق الدوري
قبل أن تذهب
لأول مرة.. تصوير فيلم روسي بالفضاء
لأول مرة.. تصوير فيلم روسي بالفضاء
اكتشف المزيد