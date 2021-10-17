روسيا تبدي استعداداً لزيادة تصدير الغاز لأوروبا

قال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، إن استهلاك روسيا من الغاز يسجل ارتفاعا قياسيا، لكن موسكو لا تزال مستعدة لزيادة الإمدادات إلى أوروبا إذا تلقت طلبا بذلك.

وزادت أسعار الغاز الفورية 800% هذا العام مع تعافي الطلب بعد جائحة كوفيد-19. وانخفضت الأسعار في مطلع الشهر الجاري بعدما قالت روسيا، المورد الرئيسي للغاز إلى أوروبا، إنها تستطيع شحن المزيد من الإمدادات، لكنها لم تتلق أي طلبات حتى الآن.

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ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن نوفاك قوله خلال مقابلة مع قناة روسيا1 "أرغب في التوضيح أن روسيا تسجل أرقاما مرتفعة قياسية في استهلاك الغاز هذا العام، وهو ما يرجع أيضا إلى التعافي الاقتصادي النشط".

وقالت روسيا، التي تسجل بالفعل مستويات مرتفعة قريبة من القياسية في إنتاج وصادرات الغاز، إنها في حاجة للانتهاء من ملء خزاناتها من احتياطيات الغاز قبل زيادة الإمدادات إلى السوق الفورية الأوروبية. وتعتزم استكمال ذلك بحلول نهاية أكتوبر/ تشرين الأول.

ولم يذكر نوفاك حجم احتياطيات الغاز الروسية، لكنه يقدر أن منشآت الغاز الأوروبية تحت الأرض تواجه عجزا يبلغ نحو 25 مليار متر مكعب.

وأصر على أن الطلب المحلي المرتفع لن يمنع روسيا من توفير المزيد من الإمدادات إلى أوروبا إذا تلقت طلبات بذلك.