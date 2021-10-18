جودي: صادرات السعودية النفطية 6.45 مليون برميل يومياً في أغسطس

أظهرت بيانات من مبادرة البيانات المشتركة (جودي) الاثنين، أن صادرات النفط الخام السعودية ارتفعت في أغسطس /آب لرابع شهر على التوالي إلى أعلى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2021.

وارتفعت صادرات المملكة من الخام بمقدار 0.123 مليون برميل يوميا على أساس شهري إلى 6.450 مليون برميل يوميا في أغسطس/ آب من 6.327 مليون برميل يوميا في يوليو /تموز.

مادة اعلانية

وبلغت الصادرات الإجمالية التي تشمل المنتجات النفطية 7.90 مليون برميل يوميا.

وقال الدكتور فيصل الفايق المستشار في شؤون الطاقة ومدير دراسات الطاقة في منظمة اوبك سابقا، في مقابلة مع "العربية" إن مستويات 86 دولارا لخام برنت هي أسعار لم نشهدها، في خضم تداعيات الجائحة، و"تجاهلت الأسعار تقديرات وكالة الطاقة الدولية التي استخدمت تقديرات تعود لذروة الجائحة".

وأضاف ان التقديرات المنخفضة لأسعار النفط، تضر بسياسات استثمارات المنبع النفطي ليظهر لنا الضرر الكبير في أوروبا جراء تخبط سياسات الطاقة، موضحاً أن 80% من مزيج الطاقة الآن من النفط والفحم، وبالتالي علينا عدم المبالغة في قدرات التحول للطاقة المتجددة دون النظر لأوضاع السوق والاقتصاد العالمي.

وانخفضت مخزونات الخام السعودية 1.941 مليون برميل إلى 133.164 مليون برميل في أغسطس.

وزاد استهلاك المصافي السعودية محليا من الخام 0.064 مليون برميل يوميا إلى 2.521 مليون برميل يوميا في ذات الشهر.

وكشفت بيانات جودي ارتفاع الطلب السعودي على المنتجات النفطية 0.104 مليون برميل إلى 2.467 مليون برميل في أغسطس، وارتفاع صادرات السعودية من المنتجات النفطية 0.124 مليون برميل إلى 1.447 مليون برميل في أغسطس.

وتراجع حرق الخام المباشر بالسعودية 37 ألف برميل يوميا في أغسطس إلى 654 ألف برميل يوميا بنفس الشهر.

وتقدم الرياض وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة "جودي" التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

ووافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في المجموعة المعروفة باسم أوبك+ في يوليو/ تموز على زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا شهريا اعتبارا من أغسطس/ آب لحين انتهاء تخفيضات إنتاجها الحالية والبالغة 5.8 مليون برميل يوميا.

وارتفع إنتاج الخام في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم السعودية 88 ألف برميل يوميا إلى 9.562 مليون برميل يوميا على أساس شهري بما يشكل أعلى مستوى منذ أبريل /نيسان 2020.

وزادت إنتاجية مصافي التكرير المحلية في السعودية إلى 2.521 مليون برميل يوميا في أغسطس /آب لتسجل أعلى مستوى منذ ذات الشهر من العام الماضي.

لكن استهلاك الخام المباشر تراجع بمقدار 37 ألف برميل يوميا إلى 654 ألف برميل يوميا وفقا لما أظهرته البيانات.