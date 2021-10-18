مصادر رويترز: تراجع إلتزام أوبك+ بخفض الإنتاج لـ 115%

قالت ثلاثة مصادر من أوبك+ لرويترز اليوم الاثنين إن التزام التحالف بتخفيضات النفط تراجع قليلا إلى 115% في سبتمبر /أيلول.

يوضح الرقم أن بعض الأعضاء لا يزالون يواجهون مشكلات في الإنتاج وفقا لحصصهم المتفق عليها بسبب مشاكل فنية مختلفة.

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كان أمين عام منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) محمد باركيندو، قال في تصريحات للصحافيين على هامش منتدى للطاقة في موسكو، الخميس الماضي، إن الضبابية في ما يتعلق بجائحة كوفيد-19 لا تزال تؤثر على سوق النفط.

وتابع: "السوق تحدد مسارها وفقا لأساسيات العرض والطلب. لكن يجب أن نقر بأن هناك عوامل خارجية تؤثر على حركة السوق".

وفي ما يتعلق بمدى تسبب كوفيد-19 في الضبابية، أشار باركيندو إلى "ردود أفعال الحكومات مع ظهور السلالات المختلفة وكيف يمكن للعالم رفع معدلات التطعيم، وعلى الأخص في البلدان النامية".