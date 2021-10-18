.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مصادر رويترز: تراجع إلتزام أوبك+ بخفض الإنتاج لـ 115%

  • الخط
أوبك
أوبك
أوبك

مصادر رويترز: تراجع إلتزام أوبك+ بخفض الإنتاج لـ 115%

بعض الأعضاء لا يواجهون مشكلات في الإنتاج وفقا لحصصهم المتفق عليها

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت ثلاثة مصادر من أوبك+ لرويترز اليوم الاثنين إن التزام التحالف بتخفيضات النفط تراجع قليلا إلى 115% في سبتمبر /أيلول.

يوضح الرقم أن بعض الأعضاء لا يزالون يواجهون مشكلات في الإنتاج وفقا لحصصهم المتفق عليها بسبب مشاكل فنية مختلفة.

كان أمين عام منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) محمد باركيندو، قال في تصريحات للصحافيين على هامش منتدى للطاقة في موسكو، الخميس الماضي، إن الضبابية في ما يتعلق بجائحة كوفيد-19 لا تزال تؤثر على سوق النفط.

وتابع: "السوق تحدد مسارها وفقا لأساسيات العرض والطلب. لكن يجب أن نقر بأن هناك عوامل خارجية تؤثر على حركة السوق".

وفي ما يتعلق بمدى تسبب كوفيد-19 في الضبابية، أشار باركيندو إلى "ردود أفعال الحكومات مع ظهور السلالات المختلفة وكيف يمكن للعالم رفع معدلات التطعيم، وعلى الأخص في البلدان النامية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد لحظة استخراج جثة مصري قضى في حفرة أثناء التنقيب عن الآثار شاهد لحظة استخراج جثة مصري قضى في حفرة أثناء التنقيب عن الآثار
أكبر 10 احتياطيات نفطية في العالم.. السعودية بالمرتبة الثانية أكبر 10 احتياطيات نفطية في العالم.. السعودية بالمرتبة الثانية
الأكثر قراءة
غضب واعتراض.. انسحاب بعض الفنانين من عرض فيلم بمهرجان الجونة غضب واعتراض.. انسحاب بعض الفنانين من عرض فيلم بمهرجان الجونة
شاهد.. صلاح يلبي دعوة البلاط الملكي البريطاني ويوجه تحذيراً للبشرية شاهد.. صلاح يلبي دعوة البلاط الملكي البريطاني ويوجه تحذيراً للبشرية
إعلان رانيا يوسف التبرع بأعضائها يورط طبيباً شهيراً باتهامات تحرش! إعلان رانيا يوسف التبرع بأعضائها يورط طبيباً شهيراً باتهامات تحرش!
شاهد.. محمد رمضان يراقص المضيفات مجدداً! شاهد.. محمد رمضان يراقص المضيفات مجدداً!
أكبر 10 احتياطيات نفطية في العالم.. السعودية بالمرتبة الثانية أكبر 10 احتياطيات نفطية في العالم.. السعودية بالمرتبة الثانية
فيديو.. رجل يعتدي على زوجته بالإسكندرية في مدخل عمارة فيديو.. رجل يعتدي على زوجته بالإسكندرية في مدخل عمارة
قبل أن تذهب
مهمة مركبة ناسا المحملة بالألماس
مهمة مركبة ناسا المحملة بالألماس
اكتشف المزيد