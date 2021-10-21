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إسرائيل: بحث إنشاء خط أنابيب غاز بري جديد مع مصر

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طاقة

إسرائيل: بحث إنشاء خط أنابيب غاز بري جديد مع مصر

سيسمح بزيادة كمية الغاز لمصر من 3 إلى 5 مليارات متر مكعب سنويا

رويترز

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قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن إسرائيل تبحث إنشاء خط أنابيب بري جديد لتعزيز إمدادات الغاز الطبيعي لمصر.

وبحسب مصادر في القطاع، فإنه من المتوقع أن تبلغ تكلفة خط الأنابيب البري الجديد 200 مليون دولار.

وذكرت المصادر، أن خط الأنابيب سيتيح لإسرائيل زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر بين 3-5 مليارات متر مكعب في السنة.

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كان وزيرا البترول والطاقة في مصر وإسرائيل، قد أعلنا في يناير 2020، عن باكورة ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر الأربعاء.

وبحسب بيانات سابقة، فإن شركة خاصة في مصر، هي دولفينوس القابضة، تشتري 85 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة 19.5 مليار دولار بحسب التقديرات من حقلي لوثيان وتمار البحريين الإسرائيليين على مدى 15 عاما.

ويتم توريد الغاز عبر خط أنابيب يمتد تحت البحر يربط بين إسرائيل وشبه جزيرة سيناء المصرية.

ويأتي ذلك فيما تأسس منتدى غاز شرق المتوسط في عام 2019، ومقره الرئيسي القاهرة، ويضم في عضويته مصر وقبرص وإسرائيل واليونان وإيطاليا والأردن، بالإضافة إلى فلسطين.

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