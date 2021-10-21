بوتين: أوبك+ زادت إنتاج النفط أكثر قليلا من المتفق عليه

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن تجمع أوبك بلس يزيد إنتاج النفط أكثر قليلا من المتفق عليه، لكن ليس كل الدول قادرة على زيادة الإنتاج زيادة كبيرة.

وأضاف "ليس جميع الدول المنتجة للنفط في وضع يمكنها من زيادة الإنتاج سريعا".

مادة اعلانية

وزادت روسيا إنتاجها من النفط ومكثفات الغاز إلى 10.84 مليون برميل يوميا في الفترة من الأول حتى 17 أكتوبر/تشرين الأول من 10.72 مليون برميل يوميا في المتوسط في سبتمبر/أيلول.

ونفذت روسيا هذا الإجراء مع قيام مجموعة أوبك+ بإلغاء تخفيضات الإمدادات تدريجيا بفضل تحسن الطلب مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد-19.

كان بوتين، قد صرح مؤخراً أن اتفاق أوبك بلس مستمر حتى نهاية عام 2022، وهناك فرصة لإطالة أمد التعاون أكثر ضمن هذا التحالف.