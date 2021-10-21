تراجع مخزونات النفط في "كوشينغ" الأميركية إلى أدنى مستوى في 3 سنوات

تراجع مخزونات الخام في "كوشينغ" الأميركية إلى أدنى مستوياتها في 3 سنوات.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض إمدادات البنزين إلى أدنى مستوياتها في عامين فيما تراجعت المخزونات في أكبر مركز تخزين تجاري في الولايات المتحدة كوشينغ في أكلاهوما إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات.

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وتراجعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بنحو 431 ألف برميل في الأسبوع الماضي إلى 426 مليون برميل، فيما كانت التوقعات تشير إلى زيادة 1.9 مليون برميل.

أما مخزونات البنزين، فتراجعت 5.4 مليون برميل إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر 2019.