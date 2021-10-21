.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

عائدات الكربون العالمية بلغت 57 مليار دولار في 2020

  • الخط
اقتصاد الكربون الدائري على رأس الملفات الاقتصادية الناجحة في قمة العشرين
الكربون
طاقة

عائدات الكربون العالمية بلغت 57 مليار دولار في 2020

29.5 مليار من ضريبة الكربون و27.3 مليار من أسواق الحصص

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت عائدات الكربون العالمية الناتجة عن الضرائب أو أسواق الحصص، في العام 2020 إلى قرابة 57 مليار دولار، وفقا لحسابات معهد اقتصاديات المناخ.

وقالت الباحثة في المعهد ماريون فوتيه التي شاركت في وضع الورقة التي نشرت الخميس حول "الحسابات العالمية للكربون عام 2021"، "رغم وباء كوفيد-19 والوضع الصحي، نحن نشهد زيادة في عائدات الكربون".

خلال العام، بلغت عائدات الكربون 56,8 مليار دولار، بما فيها 29,5 مليار من ضريبة الكربون و27,3 مليار من أسواق الحصص. ويمثل هذا زيادة بأكثر من 18% مقارنة بالعام السابق (47,9 مليارا) وبأكثر من ثلاث مرات مقارنة بالعام 2016.

"الاستثمارات العامة" يعتزم تأسيس أول منصة لتداول تأمينات الكربون في المنطقة اقتصاد التغير المناخي "الاستثمارات العامة" يعتزم تأسيس أول منصة لتداول تأمينات الكربون في المنطقة

ووراء هذه الإيرادات، عدم تجانس في أسعار الكربون إذ أن "أكثر من 46% من الانبعاثات المنظمة بتسعير الكربون يغطيها سعر أقل من 10 دولارات" وفق الدراسة.

وهذا بعيد جدا عن "الإجماع العلمي الدولي الذي يقدر أن التأثير التحفيزي الكامل لهذه الآليات يتم التوصل إليه من خلال أسعار تتراوح بين 40 و80 دولارا للطن الواحد من ثاني أكسيد الكربون في عام 2020" كما ذكر المعهد.

وأوضحت ماريون فوتيه لوكالة فرانس برس "هذا يثير مسألة التناسب". فمن ناحية، تفرض الحكومات ضرائب على الكربون ومن ناحية أخرى "ما زال دعم الوقود الأحفوري يمثل 450 مليار دولار على الأقل في العام 2020" وفقا للدراسة.

ويثير ذلك تساؤلا أيضا حول طريقة استخدام العائدات المنتجة. في فرنسا على سبيل المثال، تذهب كل عائدات ضريبة الكربون إلى الميزانية العامة للدولة، أما في اليابان فإنها "موجهة نحو مشاريع التنمية المستدامة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بفضل هذه المرأة.. تمكن هتلر من بلوغ سدة الحكم بألمانيا بفضل هذه المرأة.. تمكن هتلر من بلوغ سدة الحكم بألمانيا
خبيرة تغذية: هذا أبسط نظام غذائي لنحافة محيط الخصر خبيرة تغذية: هذا أبسط نظام غذائي لنحافة محيط الخصر
الأكثر قراءة
ما السر بنجاة كل ركاب طائرة أميركية تحطمت واحترقت؟ ما السر بنجاة كل ركاب طائرة أميركية تحطمت واحترقت؟
نجم ليفربول محمد صلاح يلتقي شبيهه في لندن! نجم ليفربول محمد صلاح يلتقي شبيهه في لندن!
بفضل هذه المرأة.. تمكن هتلر من بلوغ سدة الحكم بألمانيا بفضل هذه المرأة.. تمكن هتلر من بلوغ سدة الحكم بألمانيا
طائرة مسيرة تحمل مخدرات من سوريا للأردن.. والجيش يسقطها طائرة مسيرة تحمل مخدرات من سوريا للأردن.. والجيش يسقطها
متحور جديد من فيروس كورونا يثير قلق الخبراء.. إليك ما يجب معرفته! متحور جديد من فيروس كورونا يثير قلق الخبراء.. إليك ما يجب معرفته!
بونوتشي: أفرطنا في الاعتماد على رونالدو بونوتشي: أفرطنا في الاعتماد على رونالدو
قبل أن تذهب
الناتو يستعد لاستخدام أسلحة نووية في أي حرب بالبلقان
الناتو يستعد لاستخدام أسلحة نووية في أي حرب بالبلقان
اكتشف المزيد