النفط يتمسك بمساره التصاعدي مع توجهات خفض الإمدادات

جرى تداول النفط‭‭ ‬‬الجمعة بمعدلات أقل بقليل عن ذروته في عدة سنوات نتيجة الاتجاهات التصاعدية بشأن انخفاض الإمدادات، والتي حد منها مخاوف أبداها زعماء العالم حول احتمال عدم انتهاء اضطرابات الطلب الناتجة عن جائحة كوفيد-19.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 92 سنتا أو 1.1% لتغلق على 85.53 دولار للبرميل. ووصل خام القياس برنت إلى أعلى مستوياته منذ 3 سنوات يوم الخميس، عندما سجل 86.10 دولار وقد ارتفع 1% خلال الأسبوع محققا ارتفاعا للأسبوع السابع.

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وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.26 دولار أو 1.5% لتبلغ عند التسوية 83.76 دولار للبرميل على مقربة من أعلى مستوياته في سبع سنوات والتي سجلها هذا الأسبوع. وارتفع هذا المؤشر بنسبة 1.7% خلال الأسبوع وصعد للأسبوع التاسع على التوالي.

وتعززت الأسعار بفعل المخاوف بشأن نقص الفحم والغاز في الصين والهند وأوروبا، مما دفع بعض شركات توليد الطاقة إلى التحول من الغاز إلى زيت الوقود والديزل.

ومن المتوقع أن يكون الشتاء في معظم أنحاء الولايات المتحدة أكثر دفئا من المتوسط​​، وفقا لتوقعات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.

وتعزز وضع الخام الأميركي هذا الأسبوع مع تطلع المستثمرين إلى انخفاض مخزونات الخام في مركز كاشينغ لتخزين النفط بولاية أوكلاهوما.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء انخفاض مخزونات الخام في كاشينغ إلى 31.2 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018.