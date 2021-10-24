"قطر للطاقة" تستحوذ على 40% باستكشاف بحري في كندا

ذكرت قطر للطاقة المملوكة للدولة اليوم الأحد، أنها وقعت اتفاقا للاستحواذ على حصة 40% في واحد من أكبر استكشافات إكسون موبيل البحرية في كندا.

وقالت قطر للطاقة في بيان، إن الاتفاق يمثل أول مسعى من جانبها للتنقيب البحري في كندا.

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وجاء في البيان "بموجب الاتفاقية، تمتلك قطر للطاقة حصة مشاركة بنسبة 40% في رخصة الاستكشاف إي.إل 1165إيه، حيث ستبدأ نشاطات حفر بئر هامبدن الاستكشافية، وستحتفظ إكسون موبيل كندا بالحصة المتبقية".

وتقع أنشطة الاستكشاف المتعلقة ببئر هامبدن في المياه العميقة على بعد 450 كيلومترا قبالة ساحل نيوفاوندلاند ولابرادور.

وعمدت قطر للطاقة إلى توسيع نشاطاتها عالميا في العامين المنصرمين، إذ فازت بحصص في مشروعات للنفط والغاز حول العالم من خلال توقيع اتفاقيات مع كبرى شركات الطاقة، ومن بينها إكسون موبيل.

وقطر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم وتستهدف زيادة إنتاجها إلى 127 مليون طن سنويا بحلول 2027 من 77 مليونا حاليا.