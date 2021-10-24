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منار للطاقة: تحديات الاستثمار ستقفز بأسعار النفط فوق 150 دولارا للبرميل

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منار للطاقة: تحديات الاستثمار ستقفز بأسعار النفط فوق 150 دولارا للبرميل

صدى القلق يتردد حول عودة تأثيرات الجائحة في دول آسيوية مستهلكة للخام

دبي - العربية.نت

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توقع العضو المنتدب لشركة منار للطاقة، جعفر الطائي، في مقابلة "العربية" أن تواجه أسواق الطاقة تحديات قد ترفع أسعار النفط فوق 150 دولارا للبرميل، وفق لتقديرات عديدة مبنية على القلق من تحديات الاستثمار والإنفاق في إنتاج النفط.

وأضاف الطائي أن تحديات الطلب النفطي ستظل ماثلة، لكن مع تحسن ظروف كورونا، فإن الطلب سيتحسن وبالتالي القدرات الإنتاجية ستلعب دوراً، وسيكون هناك تأثيرات لجانب العرض، للموازنة مع الطلب للوصول إلى نطاق مرضٍ بالنسبة لطرفي العلاقة في السوق من مشترين ومنتجين.

ووصف ما يجري في السوق أنه "قد يعبر عن انتعاش" لكن يتردد القلق حول عودة تأثيرات الجائحة، وفي هذا الجانب فإن منطقة الخليج، تبدو أنها تتخذ إجراءات متميزة، في مقابل بقاء أسواق آسيا معرضة للمخاطر.

وتحدث عن تحديات في النفقات الرأسمالية للاستثمار في إنتاج النفط، قد تصعد بشكل كبير في الأسعار.

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