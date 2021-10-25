أرامكو و"توتال" تدشنان أولى محطات الوقود في السعودية

أطلقت أرامكو السعودية وشركة توتال إنيرجيز، باكورة الشبكة المشتركة للبيع بالتجزئة، وذلك بتدشين محطتين في العاصمة الرياض ومدينة سيهات في المنطقة الشرقية.

ويأتي ذلك في أعقاب التوقيع على اتفاقية مشروع مشترك مناصفة بين أرامكو السعودية وتوتال إنيرجيز في عام 2019، في ظل خطط لتحديث شبكة محطات مُستحوذ عليها تتكون من 270 محطة خدمة، وبناء محطاتٍ نوعية، تقدّمُ خدمات ذات جودة عالية في جميع مناطق المملكة.

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وذكرت أرامكو في بيان لها، الاثنين، أن المحطات ستعمل تحت العلامتين التجاريتين لأرامكو السعودية وتوتال إنيرجيز، حيث توّفر لسائقي السيارات وقودًا وخدمات تجزئة متميزة وفقًا لأعلى المواصفات.

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، أثناء حفل تدشين أُقيم في الرياض: "نواصل توسيع وجودنا في سلسلة القيمة في المملكة، ونحن سعداء بأن يكون لنا مع شركائنا توتال إنرجيز إسهام في رفع جودة الحياة وتعزيز معايير التقنية والاستدامة عبر محطات نموذجية ونوعية لبيع الوقود بالتجزئة، تعزز تجربة العملاء وتدعم مستوى الخدمات المقدمة لهم، لمواكبة التطورات المهمة والنمو في قطاعات الأعمال والسفر والسياحة داخل المملكة".

وتابع الناصر: "بالنسبة لنا في أرامكو السعودية، لدينا عدة آلاف من محطات الوقود في أعمالنا الدولية في شرق آسيا وأميركا الشمالية، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تبيع فيها الشركة الوقود بعلامتها التجارية في المملكة منذ أن توقفت عن ذلك في الستينيات. وفي إطار هذا المشروع، تنوي أرامكو السعودية وتوتال إنيرجيز خلق فرص عمل مجدية للمواطنين السعوديين".

من جهته قال رئيس شركة توتال إنيرجيز وكبير إدارييها التنفيذيين، باتريك بوياني، خلال كلمته في الحفل: "نسعى إلى تزويد عملائنا الجدد بمزيد من الطاقة النظيفة والموثوقة. ويُعد افتتاح أول محطتين خطوة أخرى للأمام للتأكيد على شراكتنا طويلة الأمد مع أرامكو السعودية والتي بدأت باستثماراتنا المشتركة في شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيميائيات "ساتورب" في عام 2008. يسعدني أن هذه الشراكة تمثل علامة فارقة في تعزيز تواجدنا في السوق السعودية الذي يمتد لأربعة عقود، والمساهمة في الاقتصاد المحلي للمملكة".

وتحت هاتين العلامتين التجاريتين، سيقدم للعملاء الخدمات التي تشمل الوقود، ومتاجر تقدم خدمات شاملة، وكذلك خدمات للسيارات مثل تغيير الزيوت والغسيل، فضلًا عن إطلاق تطبيقات لتقديم العروض التسويقية للعملاء.

وستضم محطات توتال إنيرجيز مقاهي "بونجور كافيه"، بينما ستضم محطات أرامكو السعودية مقاهي "فَيْ كافيه" كما زُودت المحطات بألواح الطاقة الشمسية، تلبية لأهداف مبادرة السعودية الخضراء.