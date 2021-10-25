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مستشار بايدن: روسيا تقترب من استخدام الغاز الطبيعي كسلاح في أوروبا

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طاقة

مستشار بايدن: روسيا تقترب من استخدام الغاز الطبيعي كسلاح في أوروبا

شهدت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا وبريطانيا ارتفاعات قوية

دبي - العربية.نت

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قال مستشار الرئيس الأميركي جو بايدن لأمن الطاقة أموس هوكستين الاثنين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقترب من استخدام الغاز الطبيعي كأداة سياسية إذا لم ترسل روسيا الوقود إلى أوروبا التي تعاني نقصا حادا في الطاقة، بحسب "رويترز".

وأبلغ هوكستين الصحافة عندما سئل عما إذا كان بوتين يستخدم الغاز كسلاح "أظن أننا نقترب من ذلك الحد إذا كان لدى روسيا فعلا إمدادات من الغاز يمكن توريدها واختارت ألا تفعل ذلك إلا إذا أذعنت أوروبا لمطالب أخرى لا علاقة لها على الإطلاق بالطاقة".

شهدت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا وبريطانيا مطلع الشهر الحالي، ارتفاعات قوية لتصل إلى مستويات قياسية جديدة، حيث زادت عقود الغاز الهولندية والبريطانية بأكثر من 25% بعد أن لامست 40% خلال التداولات وسجلت مكاسب 60% في يومين.

وبغض النظر عن التقلبات الحادة، فإن ارتفاعات أسعار الغاز في أوروبا تجاوزت 500% منذ بداية العام، فيما وصلت مكاسب الغاز الأميركي منذ مطلع السنة إلى نحو 150%.

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