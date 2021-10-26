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إيران تعلن عزمها تطوير حقول نفطية قرب الحدود مع العراق

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نفط إيران
إيران تنوي تطوير حقول نفطية قرب الحدود مع العراق
اقتصاد إيران

إيران تعلن عزمها تطوير حقول نفطية قرب الحدود مع العراق

طهران تنوي عرض مكثفات النفط والغاز على "أي مستثمر" مقابل سلع أو استثمار رأسمالي

دبي - العربية.نت

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أعلنت إيران عزمها تطوير حقول نفطية قرب الحدود مع العراق، في سياق عملها للتغلب على التحديات القائمة أمام عودتها للسوق النفطية.

وكان وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، قال الشهر الحالي، إن إيران تعتزم عرض مكثفات النفط والغاز على "أي مستثمر"، مقابل سلع أو استثمار رأسمالي في قطاع الطاقة المتضرر من العقوبات الأميركية.

وأضاف أوجي في تصريحات بثها التلفزيون الحكومي، أن الوزارة سترحب بالاستثمار في صناعات المنبع والمصب في إيران، مقابل النفط أو المكثفات، دون أن يحدد ما إذا كانت المبادرة تستهدف المشترين المحليين أو الأجانب.

وقال إن الخطط عُرضت على المشرعين وتنتظر موافقتهم، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

من جانب آخر، أفاد التلفزيون الإيراني الحكومي بأن مبيعات محطات البنزين في جميع أنحاء إيران، شهدت اضطرابات كبيرة اليوم الثلاثاء، بعد عطل برمجي أثر على نظام الدفع بالبطاقات المدعومة.

بدأت المشكلة في حوالي الساعة 11 صباحًا بتوقيت طهران، بحسب ما قاله أمين رزانافاز، المتحدث باسم اتحاد ملاك محطات الوقود الإيرانية، لشبكة أخبار جمهورية إيران الإسلامية في مقابلة، مضيفًا أنه لا يستطيع التنبؤ بموعد حل المشكلة.

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